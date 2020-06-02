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В России назвали условия для применения ядерного оружия

В России назвали условия для применения ядерного оружия
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
Большинство пунктов относится к активности США

Владимир Путин утвердил Основы российской политики ядерного сдерживания. В частности, в документе названы условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Текст опубликовали на официальном портале правовой информации.

Основными опасностями названы наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на ее границах и границах ее союзников. Это можно отнести к активности НАТО в Польше и Прибалтике.

Затем, создание и размещение в космосе ПРО и ударных систем. В этой области США активно работают – система ПРО в космосе для отслеживания старта российских и китайских ракет находится в разработке.

Третья опасность – развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, ПРО, баллистических и крылатых ракет, гиперзвукового оружия. США развернули системы ПРО в Румынии и делают это в Польше.

Наконец, четвертый пункт – неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования.

При этом, использование ядерного оружия расценивается как крайняя мера, и окончательное решение принимает президент.

Александр ИЛЬИН

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