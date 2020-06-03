"Тайфуны" взлетели с литовского аэродрома

Российский самолет-разведчик Ил-20 встретили над Балтикой британские истребители "Тайфун". Самолеты базируются в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

На сайте Королевских ВВС утверждается, что у летчиков это первый перехват самолета ВКС РФ над Балтикой. Пилот 6-й эскадрильи рассказал, что это был "всплеск адреналина", однако он старался сохранять спокойствие.

Британские истребители базируются в Прибалтике на аэродроме Зокняй. В 2014 г. добавилась дополнительная площадка – бывший советский аэродром Эмари в Эстонии.

Ил-20 – советский военный самолет радиоэлектронной разведки, разработанный в 60-х гг. прошлого века. Оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, инфракрасным сканером, оптическими датчиками, а также системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени. Самый новый Ил-20 был произведен в 1976 г., самолет заменяется на современный Ил-214Р, однако пока их произведено всего два.