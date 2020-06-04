Самолеты ВВС США прикрывали норвежские F-35A и F-16

Четыре американских бомбардировщика B-52 совершили "марш-бросок" к берегам Сибири. Стратеги пролетели над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых, где их теоретически могли сбить МиГ-31. Над Норвегией самолеты ВВС США сопровождали F-35 и F-16 ВВС Норвегии. Соответствующее видео опубликовал пользователь Forsvaret в "Ютуб".

Как заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харриджан, Арктика является стратегическим регионом с растущим геополитическим и глобальным значением. А миссия В-52 в Арктике – это поддержка союзников и "ключ к региональной безопасности".

Из Арктики B-52 полетели в Великобританию. Стратеги заправлялись в воздухе. Для этого были задействованы KC-135 Королевских ВВС, а также воздушные танкеры с Аляски.

За последний месяц ВВС США проводили масштабные учения вблизи российских границ с применением B-1B и B-52, что вызвало серьезное беспокойство в российском командовании. В частности, B-1B приближались к Крыму и Камчатке.