Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Американские B-52 отработали бомбежку Сибири

Американские B-52 отработали бомбежку Сибири
Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Самолеты ВВС США прикрывали норвежские F-35A и F-16

Четыре американских бомбардировщика B-52 совершили "марш-бросок" к берегам Сибири. Стратеги пролетели над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых, где их теоретически могли сбить МиГ-31. Над Норвегией самолеты ВВС США сопровождали F-35 и F-16 ВВС Норвегии. Соответствующее видео опубликовал пользователь Forsvaret в "Ютуб".

Как заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харриджан, Арктика является стратегическим регионом с растущим геополитическим и глобальным значением. А миссия В-52 в Арктике – это поддержка союзников и "ключ к региональной безопасности".

Из Арктики B-52 полетели в Великобританию. Стратеги заправлялись в воздухе. Для этого были задействованы KC-135 Королевских ВВС, а также воздушные танкеры с Аляски.

 

 

За последний месяц ВВС США проводили масштабные учения вблизи российских границ с применением B-1B и B-52, что вызвало серьезное беспокойство в российском командовании. В частности, B-1B приближались к Крыму и Камчатке.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Маск установил в корабле Crew Dragon российские детали

Комплектующие помогли совершить успешную стыковку с МКС

Разлив нефтепродуктов в Норильске: чем грозит

Токсичные вещества просочились в почву и попали в реки, снабжающие питьевой водой население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1000 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей