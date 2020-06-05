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Россия оградилась от НАТО еще одной бригадой

Россия оградилась от НАТО еще одной бригадой
Фото: mod_russia/ twitter.com/www.globallookpress.com
В Москве готовятся "задавить" войска альянса

В связи с нарастающей активностью НАТО западный фланг российской армии усилила дополнительная мотострелковая бригада.

Как сообщили в Минобороны РФ, она дислоцируется в Новомосковском административном округе Москвы и вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

Как пишет "Военное.РФ", на вооружении отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады стандартная техника – танки Т-90А, БТР-82А, БМП-3, ЗРК 9А34 "Стрела-10", ЗРПК "Тунгуска". 

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление – наиболее уязвимое для безопасности России, и Россия принимает все меры для нейтрализации этой угрозы.

В последнее время НАТО действительно проводит учения в Польше и Прибалтике, в частности, в Латвии. Военные задействовали батальонно-тактические группы, которые отрабатывали оборону и наступление на условного противника, под которым, разумеется, подразумевалась Россия.

Вместе с тем, по данным западных военных экспертов, силы НАТО на восточном фланге не сопоставимы с российскими, которые многократно их превосходят. Поэтому весной США хотели провести масштабные учения с переброской техникой и войск в Европу, однако пандемия разрушила эти планы.

Александр ИЛЬИН

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