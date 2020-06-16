Москва и участники Североатлантического блока поиграли мышцами на Балтике

Учения НАТО Baltops 2020 в Балтийском море, которые проходили с 7 по 16 июня, и последовавшая на них ответная реакция России выглядят репетицией масштабного военного конфликта будущего. Об этом пишет украинское консалтинговое агентство Defense Express.

"Фактически НАТО и Кремль сыграли эпизод возможной Третьей мировой войны, во время которого силы альянса пытаются заблокировать Балтику, а Россия наносит удар из Калининградской области по важным объектам противника", – считает автор статьи.

Агентство отмечает, что маневры натовцев в данном регионе проводятся давно, но в нынешнем году из-за коронавируса были перенесены с весны на лето, они прошли в сокращенном формате – ограничились только морской и воздушной компонентами.

В учениях приняли участие 19 стран-членов блока с тремя тысячами военнослужащих, 30 надводными и подводными кораблями, а также десятками самолетов. Натовцы отрабатывали элементы противовоздушной обороны, противодействовали кораблям противника с блокировкой и контролем участков акватории, говорится в материале.

По информации издания, некоторые эпизоды маневров проходили на расстоянии 120 км от границ России, что вызвало резкую реакцию Кремля. Москва в ответ демонстративно провела свои учения, полагает автор.

Так, в Калининградской области были произведены электронные пуски оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". В них приняли участие 200 российских военнослужащих и 20 единиц военной техники. Также были задействованы шесть самолетов Су-24 и Су-30СМ, которые отработали атаки по уничтожению надводных целей противника.

На всякий случай автор подчеркнул, что дальность действия баллистических ракет "Искандера" составляет до 500 км.

Добавим, накануне Минобороны России сообщило, что наши истребители Су-27 перехватили в небе над Балтикой стратегические американские бомбардировщики В-52H и самолеты-разведчики НАТО, которые были задействованы в Baltops 2020.

