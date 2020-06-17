Эксперт: поляки погибнут в ядерном огне после размещения ракет США

Эксперт: поляки погибнут в ядерном огне после размещения ракет США
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Идею перебросить американские бомбы из Германии в Польшу назвали странной в России

Если поляки хотят быть уничтожены, то пусть размещают американские бомбы В-61 на своей территории. Они мгновенно станут целями для российских ОТРК "Искандер", расположенных в Калининграде.

Таким образом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал в интервью РИА ФАН недавний пост в "Твиттер" посла США в Польше Джорджетта Мосбахера. Дипломат написала, что американцы могли бы перевезти свои ядерные боеприпасы из Германии в Польшу.

Стоит также отметить, что глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик после этого сказал в эфире Польского радио, что ничего не знает о таком варианте.

Однако тему уже начали обсуждать в СМИ. Тем более, что Варшава в последнее время выступает за строительство новой американской базы и увеличение контингента ВС США в Польше, а также неустанно повторяет, что подвергается опасности со стороны Москвы.

Вопрос стал еще более актуальным после выхода России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). А это означает, что ракеты могут вернуться в Европу.

По мнению эксперта, сейчас очень трудно отличить настоящую информацию от пиара, так как из Варшавы и Вашингтона поступают очень противоречивые сведения. Баранец предположил, что по поводу размещения ядерного оружия в Польше идет какая-то "внутренняя борьба".

Обозреватель уверяет, что, если бомбы все же отвезут, выиграет только Германия, а вот Польша, напротив, превратится в мишень. У России уже есть ракеты для ОТРК "Искандер" с дальностью 2,5 тыс. км, которые легко достанут до Польши.

Александр ИЛЬИН

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