Американский эсминец в Черном море испытывает нервы россиян

Американский эсминец в Черном море испытывает нервы россиян
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вооруженные силы РФ контролируют пентагоновские корабли

В Черное море зашел американский эсминец, за его маневрами следят силы Южного военного округа ВС России. Об этом сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны страны.

"17 июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США", – говорится в сообщении.

Чтобы оперативно отреагировать на возможные нештатные ситуации в данном регионе, военнослужащие ЮВО осуществляют комплекс мероприятий по контролю за действиями американского корабля.

Ранее в среду, 17 июня, пресс-служба 6-го флота ВМС США в своем "Твиттер" сообщила, что эсминец Porter (DDG-78) класса Arleigh Burke направился в направился в Черное море на учения с партнерами по НАТО и союзниками альянса в этом регионе. К посту были размещены флажки Турции, Румынии, Болгарии, Украины и Грузии.

"Это будет уже третий раз, когда военный корабль ВМС США заходит в Черное море в 2020 году!" – победоносно подчеркнули американцы.

Последний раз пентагоновский эскадренный миноносец был в этом регионе в апреле, его сопровождали корабли Черноморского флота.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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