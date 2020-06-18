Самолет вооружался бомбой B-61, а летчики отрабатывали удары по странам Варшавского договора - сейчас самолет снова в небе

В США неслучайно возобновили полеты стелс-бомбардировщиков F-117 "Ночной ястреб". Периодически их видят в небе штата Невада, недалеко от небезызвестной "Зоны 51", а некоторые фотографы даже умудряются сделать их снимки.

Считаются, что эти самолеты используются как условные мишени для ракет, предназначенных для малозаметных целей. Кроме того, на "Ночных ястребов" охотятся летчики истребителей, тренируясь преследовать стелс-самолеты. F-117 уступает в скорости и маневренности истребителям четвертого поколения, однако ЭПР у него все же существенно меньше.

Однако, по мнению журнала The Drive, не стоит забывать, что F-117 готовился не только для нанесения удара бомбами с лазерным наведением, но и для ядерной атаки. В конце холодной войны этот самолет мог прорвать оборону ПВО Советского Союза и нанести ядерный удар.

Дело в том, что в рамках изначальной программы Senior Trend бомбардировщик должен был быть вооружен практически всеми боеприпасами, включая ядерные B-57 и B-61. Позже номенклатуру вооружения F-117 урезали, однако системы для использования вышеупомянутых бомб были сохранены на самолете – это Aircraft Monitoring And Control (AMAC) и Permissive Action Link (PAL). То есть, по сути, все время F-117 мог нести ядерное оружие и использовать его.

В отличие от немецких "Торнадо", стелсу было намного проще прорвать ПВО России, хотя он уступает B-2 в малозаметности. Тем не менее "Черный ястреб" – вариант намного лучший, нежели бомбардировщик 1970-х годов.

Маршрут F-117 тщательно планировался, собирались данные о наземных радарах противника. Бомбардив должен был лететь под определенным углом.

В середине 80– годов стелсы хотели развернуть в Великобритании и Южной Корее. Этому помешала лишь секретность самолета. Американцы боялись, что Китай или СССР позаимствуют технологии и построят свои машины по образцу.

The Drive связался с летчиком F-117 Робертом Дональдсоном и тот подтвердил, что "ядерная миссия" готовилась, однако не считалась основной для самолета. По его словам, при необходимости "Черных ястребов" должны были перебросить в Великобританию с В-61 для нанесения ударов по целям в Восточной Европе. Кроме того, однажды перед ним поставили задачу условно отбомбиться по Ростоку, крупному порту и центру восточно-германского судостроения – по сути, стратегической цели в ГДР.

Дональдсон готовился использовать обычные бомбы GBU-27, однако при необходимости их можно было заменить на В-61.

На данный момент F-117 считается устаревшим стелсом, но тем не менее, эта машина может быть использована для нанесения ядерных ударов. Возможно поэтому, самолет, снятый с вооружения в 2008 году, продолжает полеты.