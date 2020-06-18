Москва отвечает на каждый визит B-52H и B-1B

Полеты российских бомбардировщиков вблизи Аляски, а также приближение B-52Н к границам России в Калининграде является сигналом, что страны готовы противостоять друг другу, как это было во времена холодной войны.

Издание Defense News проанализировало полеты дальней авиации США и России за последний месяц и пришло к выводу, что, несмотря на пандемию коронавируса, полеты только участились.

Ранее Минобороны РФ показало полет Ту-95МС и сопровождавших их F-22. Однако в кадр не попали Су-35С и самолет ДРЛО А-50. "Фланкеры" прикрывали "Медведей" и готовы были вступить в бой с F-22, если бы это понадобилось. Но все летчики действовали безопасно и грамотно, а полеты проводились в соответствии с международными правилами над нейтральными водами.

Как заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриджан, Россия отвечает на полеты американских бомбардировщиков над Черным, Средиземным и Балтийским морями, а также на Крайнем Севере. И количество полетов самолетов ВКС идентично американскому.

Ранее в Пентагоне прозвучали заявления, что пандемия могла ослабить армию США, чем может воспользоваться Россия. В частности, упоминалась переброска российских самолетов в Ливию, которую в Москве, к слову, отрицают.