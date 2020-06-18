В США рассказали о полетах самолетов ВКС у границ Штатов

В США рассказали о полетах самолетов ВКС у границ Штатов
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва отвечает на каждый визит B-52H и B-1B

Полеты российских бомбардировщиков вблизи Аляски, а также приближение B-52Н к границам России в Калининграде является сигналом, что страны готовы противостоять друг другу, как это было во времена холодной войны.

Издание Defense News проанализировало полеты дальней авиации США и России за последний месяц и пришло к выводу, что, несмотря на пандемию коронавируса, полеты только участились.

Ранее Минобороны РФ показало полет Ту-95МС и сопровождавших их F-22. Однако в кадр не попали Су-35С и самолет ДРЛО А-50. "Фланкеры" прикрывали "Медведей" и готовы были вступить в бой с F-22, если бы это понадобилось. Но все летчики действовали безопасно и грамотно, а полеты проводились в соответствии с международными правилами над нейтральными водами.

Как заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриджан, Россия отвечает на полеты американских бомбардировщиков над Черным, Средиземным и Балтийским морями, а также на Крайнем Севере. И количество полетов самолетов ВКС идентично американскому.

Ранее в Пентагоне прозвучали заявления, что пандемия могла ослабить армию США, чем может воспользоваться Россия. В частности, упоминалась переброска российских самолетов в Ливию, которую в Москве, к слову, отрицают.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей