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В США опубликовали снимки "российских МиГов" в Ливии

В США опубликовали снимки "российских МиГов" в Ливии
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Номера и принадлежность к ВВС страны аккуратно закрасили

Американский журнал The Drive опубликовал качественные фотографии тех самых МиГ-29, которые по версии США прилетели в Ливию с российской базы Хмеймим с "закрашенными номерами".

Издание уверяет, что фотографии "темных лошадок" сделаны прямо на базе Хмеймим, поэтому сомнений, откуда взялись эти самолеты, возникать не должно.

Оригиналы снимков, разумеется, взяты из социальных сетей. По мнению журналистов, это либо МиГ-29С, либо модернизированный МиГ-29СМ. При этом самолет в хорошем состоянии, а МиГ-29 ВВС Сирии находятся в плохом, судя по официальному видео Минобороны.

The Drive уверяет, что машина однозначно из состава ВКС РФ. Однако фотографий МиГ-29СМТ, которые также обнаружили в Ливии, в соцсетях не оказалось.


Издание считает неубедительными высказывания главы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктора Бондарева, которые ранее назвал подобные утверждения глупостью.

Бывший главком ВКС сказал, что в Ливии могли оказаться только советские, но не российские МиГи. И утверждать, что несколькими МиГ-29 можно захватить побережье Ливии, со слов бывшего военного, "бред".

Александр ИЛЬИН

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