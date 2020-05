Американский журнал The Drive опубликовал качественные фотографии тех самых МиГ-29, которые по версии США прилетели в Ливию с российской базы Хмеймим с "закрашенными номерами".

Издание уверяет, что фотографии "темных лошадок" сделаны прямо на базе Хмеймим, поэтому сомнений, откуда взялись эти самолеты, возникать не должно.

Оригиналы снимков, разумеется, взяты из социальных сетей. По мнению журналистов, это либо МиГ-29С, либо модернизированный МиГ-29СМ. При этом самолет в хорошем состоянии, а МиГ-29 ВВС Сирии находятся в плохом, судя по официальному видео Минобороны.

The Drive уверяет, что машина однозначно из состава ВКС РФ. Однако фотографий МиГ-29СМТ, которые также обнаружили в Ливии, в соцсетях не оказалось.

geolocation of an unmarked MiG-29 at Hmeymim Air Base, Syria https://t.co/6Qhfbpm8N0 pic.twitter.com/Z5fv7BgTJ0