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Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны, на отдельных этапах самолеты сопровождали F-22 ВВС США с базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске.
Ранее примерно в этом же районе, только уже вблизи российских границ, пролетали американские B-1. После этого американский журнал The Drive написал об отработке американцами ударов крылатыми ракетами AGM-158-ER.
Как известно, чтобы нанести ими удар, летчикам B-1 и B-52 даже не обязательно входить в зону действия ПВО России. Аналогичные полеты американские самолеты совершили у северных рубежей РФ.
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