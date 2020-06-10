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Российские бомбардировщики ответили на подлет B-1B к Камчатке

Российские бомбардировщики ответили на подлет B-1B к Камчатке
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отгонять Т-95МС от Аляски поднялись F-22

Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны, на отдельных этапах самолеты сопровождали F-22 ВВС США с базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске.

Ранее примерно в этом же районе, только уже вблизи российских границ, пролетали американские B-1. После этого американский журнал The Drive написал об отработке американцами ударов крылатыми ракетами AGM-158-ER.

Как известно, чтобы нанести ими удар, летчикам B-1 и B-52 даже не обязательно входить в зону действия ПВО России. Аналогичные полеты американские самолеты совершили у северных рубежей РФ.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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