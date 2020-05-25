ВВС США отрабатывают удар по российским средствам ПВО и кораблям

Журнал The Drive признал полет американского стратегического бомбардировщика В-1В Lancer над водами Охотского моря рядом с Россией самой провокационной миссией ВВС США за последнее время. Маршрут самолетов был запечатлен на сайтах, отслеживающих перемещение воздушных судов.

По мнению издания, новая стратегия использования В-1 над Тихим океаном выглядит менее предсказуемой и более агрессивной чем та, которая была до этого, когда самолеты базировались на Гуаме.

B-1B, which entered the Sea of ​​Okhotsk today, passed through the middle of Simushir Island and Chirpoy Island in the Kuril Islands.



The distance between the two islands is not accurate, but it is about 66.5km when measured by Google earth. pic.twitter.com/75ipxVdNPh — Golf9 ✈️ (@KimagureGolf9) May 22, 2020

Фактически бомбардировщик отработал нанесение удара по российским целям в случае начала конфликта из-за Курил. При этом самолет находился в тесной координации с авианосцем "Рональд Рейган", а также самолетами P-8 "Посейдон".

Кроме того, В-1 обозначили готовность нанести урон вооруженным силам Китая в Южно-Китайском море, где напряженность только растет. Бомбардировщик может не только наносить удары крылатыми ракетами AGM-158, включая ее дальнобойную версию, но сбрасывать морские мины.

По мнению The Drive, в будущем "Лансеры" получат и гиперзвуковое оружие. Все это не очень вяжется с информацией, что США собираются избавиться от В-1 и полностью перейти на B-2, B-21 и B-52.