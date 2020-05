Журнал The Drive признал полет американского стратегического бомбардировщика В-1В Lancer над водами Охотского моря рядом с Россией самой провокационной миссией ВВС США за последнее время. Маршрут самолетов был запечатлен на сайтах, отслеживающих перемещение воздушных судов.

По мнению издания, новая стратегия использования В-1 над Тихим океаном выглядит менее предсказуемой и более агрессивной чем та, которая была до этого, когда самолеты базировались на Гуаме.

B-1B, which entered the Sea of ​​Okhotsk today, passed through the middle of Simushir Island and Chirpoy Island in the Kuril Islands.



The distance between the two islands is not accurate, but it is about 66.5km when measured by Google earth. pic.twitter.com/75ipxVdNPh