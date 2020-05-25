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Экипаж B-1 отправили на провокационное задание к Камчатке

Экипаж B-1 отправили на провокационное задание к Камчатке
Фото: commons.wikimedia.org
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ВВС США отрабатывают удар по российским средствам ПВО и кораблям

Журнал The Drive признал полет американского стратегического бомбардировщика В-1В Lancer над водами Охотского моря рядом с Россией самой провокационной миссией ВВС США за последнее время. Маршрут самолетов был запечатлен на сайтах, отслеживающих перемещение воздушных судов.

По мнению издания, новая стратегия использования В-1 над Тихим океаном выглядит менее предсказуемой и более агрессивной чем та, которая была до этого, когда самолеты базировались на Гуаме.


Фактически бомбардировщик отработал нанесение удара по российским целям в случае начала конфликта из-за Курил. При этом самолет находился в тесной координации с авианосцем "Рональд Рейган", а также самолетами P-8 "Посейдон".

Кроме того, В-1 обозначили готовность нанести урон вооруженным силам Китая в Южно-Китайском море, где напряженность только растет. Бомбардировщик может не только наносить удары крылатыми ракетами AGM-158, включая ее дальнобойную версию, но сбрасывать морские мины.

По мнению The Drive, в будущем "Лансеры" получат и гиперзвуковое оружие. Все это не очень вяжется с информацией, что США собираются избавиться от В-1 и полностью перейти на B-2, B-21 и B-52.

Александр ИЛЬИН

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