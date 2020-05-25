Пилот буквально буквально "издевался" над машиной

Американский летчик-испытатель Билли Флинн попытался "оправдать" истребитель F-35 после того, как он дважды оплавил его поверхность в полете.

После этого для F-35B и F-35A были введены ограничения по полету на сверхзвуке, однако по мнению Флинна, те испытания, которым он подвергал машину, вряд ли повторятся по время боя. Поэтому истребитель может спокойно выполнять задачи по перехвату, а также уходить от противника на предельной скорости.

Как отметил Флинн, он летел со скоростью 1300 км/час на F-35C, периодически то поднимаясь, то опускаясь над Мерилендом. Затем летчик направил самолет в сторону океана и выпустил ракеты на скорости 1,6 Маха.

"Я проделал это много раз на предельной скорости, – рассказывает летчик, – попробуйте пролететь на 1300 км/час, затем повторите, после этого заправьтесь от воздушного танкера, а затем все по-новой, и так пять часов".

Пилот уверен, что в реальном бою никто самолет так насиловать не будет. То же самое касается "агрессивного" маневрирования. Оно может понадобиться, но это не будет происходить несколько часов подряд, как на испытаниях.

Там не менее, по данным Defense News, сверхзвуковой перехват на F-35C может быть невозможен, так как ограничение по времени до 50 секунд помешает достигнуть скорости 1,44 Маха. Но как утверждают летчики, F-35 это и не нужно, это не его задача. На сверхзвуке самолет сжигает топливо, как "сумасшедший" и становится видимым на радаре. Не следует сравнивать F-35 с МиГ-31 или даже F-22, у всех этих самолетов разные задачи.

Флинн призвал "уйти от старого мышления". С его точки зрения, F-35 – это самолет, который действует безнаказанно. По сравнению с ним, любой истребитель четвертого поколения – это прошлый век.

Интересно, что повреждения покрытия на F-35C обычно не видны вооруженным глазом. Перед полетом специалист использует специальный датчик, который выявляет трещины. Тем не менее, в Пентагоне признали эту проблему недостатком первого уровня.