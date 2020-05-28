Немецкие военные раскрыли часть данных о новом самолете

В Европе приоткрыли завесу тайны над перспективным истребителем шестого поколения NGWS (Next-Generation Weapon System)

Как пишет Defense News, это пилотируемый самолет, однако его будет сопровождать целый парк беспилотников. При этом все летательные аппараты будут связаны между собой так называемым "боевым облаком" на основе искусственного интеллекта.

По данным немецких военных, которые приводит издание, уже определены десять ключевых систем истребителя, и сейчас решается вопрос выбора компаний, которые будут их производить. Известно, что ключевую роль в проекте будет играть Франция, поэтому возможно, истребитель чем-то напомнит "Рафаль". Разработкой европейского танка нового поколения логично станут руководить немцы.

Макет будущего истребителя был представлен на авиасалоне в Париже в прошлом году, однако это не означает, что он будет выглядеть именно так. Испытания прототипа планируются в 2026 г., однако в США с долей скептицизма смотрят на саму идею этого самолета. F-35 – истребитель пятого поколения, однако его продолжают дорабатывать, и, вероятно, именно этот самолет будет работать в паре с беспилотником, скорее всего – "Валькирией". Европейский истребитель пока представляется проектом на будущее, так как самолет пятого поколения сделали только в США, России и Китае.

Тем не менее, когда самолет будет готов, он превзойдет технологически и F-35, и Су-57, и китайские самолеты, так как европейцы производят самые передовые датчики и хороший двигатели.

Что касается Су-57, то, если этот самолет все-таки пойдет в серию, он однозначно будет модернизирован. Истребитель необходимо сделать менее заметным, а для этого придется немного видоизменить планер. Либо России придется строить новый, не обязательно такой быстрый и мощный, как Су-57, но с с самыми современными датчиками и низким ЭПР.