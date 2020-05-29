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Летчики ВКС получат 76 модернизированных Су-34

Летчики ВКС получат 76 модернизированных Су-34
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Селезень" оснастят лучшей защитой от истребителей

Минобороны до 2027 г. получит 76 модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты поступят в ВКС РФ с современным вооружением и новыми разведывательными системами, которые повысят боеспособность и без того эффективного самолета.

О том, что детали контракта на новую партию согласованы, пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в ОПК. Пока сам документ не подписан, однако предприятия уже начали заказывать комплектующие.

В год будет производиться от 8 до 14 самолетов, а первые узлы для их сборки по плану привезут на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова во второй половине этого года.

Как сообщалось ранее, модернизированный Су-34 в рамках программы "Сыч" получит три сменных подвесных контейнера с разведывательной аппаратурой. "Селезень", как еще называют самолет за сходство с птицей, в том числе, сможет еще лучше защищаться от истребителей противника.

Александр ИЛЬИН

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