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Японские истребители перехватили российский Ил-20

Японские истребители перехватили российский Ил-20
Фото: Максим Кузовков/ТАСС
Российский военный самолет пролетел над международными водами Японского моря

Недавний полет Ил-20 заставил понервничать японских военных, которые подняли в воздух свои истребители. Российский разведывательный самолет покружил недалеко от островов Хоккайдо и Хонсю. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

В заявлении говорится, что военный самолет России пролетел вдоль западной границы Японии около тысячи километров, а затем отправился на свою базу. Поэтому японские военные решили, что его нужно сопроводить. 

Как пишет "Интерфакс", Ил-20 – это самолет, который предназначен для разведки и борьбы с помощью радиоэлектроники. 

Накануне российские бомбардировщики Ту-95МС встретили американские F-22. Самолеты России совершили полет наднейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. Как напоминает издание URA.RU, Минобороны сообщило, что полет был плановый. 

Полина ИВАНОВА

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