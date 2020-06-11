Истребители выставляют никому не нужными

Истребители МиГ-29 крайне трудно продать и страны отдают их буквально бесплатно, чтобы хоть как-то избавиться от советских самолетов.

Как пишет украинское издание Defense Express, Болгарии, которая недавно объявила о решении продать свои МиГ-29, придется долго "побегать", прежде чем сделка состоится. Ранее в Софии заявили, что получат 8 F-16V до конца 2022 года.

Авторы DE напомнили, что в конце 2003 года Германия продала Польше 22 МиГ-29 по символической цене 1 евро. Но затем полякам пришлось вложить порядка 43 млн евро на модернизацию истребителей. Продать МиГ-29 пытаются венгры, однако безуспешно. Таким образом, украинские журналисты пытаются подчеркнуть ненужность советских машин.

Стоит отметить, что Украина как раз МиГ-29 модернизирует и с удовольствием приняла бы в дар болгарские машины, однако стоимость модернизации, вероятно, отпугивает Киев. На данный момент Львовский авиационно-ремонтный завод выпустил дюжину МиГ-29МУ1, а также готовится к выпуску МиГ-29МУ2. В Киеве хорошо понимают, что это все равно дешевле, чем покупать у американцев, тем более что ремонтная база во Львове имеется.

В ВКС в ближайшей перспективе МиГ-29 должны заменить МиГ-35. Однако МиГ-29СМТ точно еще будут летать долго, так как доказали свою надежность и эффективность.

Американские летчики, которым удалось полетать на МиГ-29, бывших в составе ВВС ГДР, отмечали мощность и хорошую маневренность советских машин. При этом им не понравился обзор, который в F-16 намного лучше. Ранее летчик "Стрижей" очень тепло отозвался о самолетах МиГ-29, но тоже отметил, что в F-16 обзор лучше.