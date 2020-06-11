Конус ударил прямо по фонарю Су-27

Российский военный летчик, майор в отставке Дмитрий Литвинов рассказал, насколько трудная это операция – заправка в воздухе. Обычно на видео Минобороны заправочный конус четко ложится на штангу, однако только пилоты знают, сколько дублей до этого было сделано.

В целях экономии, так как полет Ил-78 стоит очень дорого, летчиков обучают заправляться от Су-24, оборудованными специальными подвесными агрегатами.

Литвинов рассказал РИА "Новости" о своей первой заправке, которую он делал на Су-27.

"Он выпустил свою "соплю". Я выравнял скорость, занял высоту и выпустил штангу", – вспоминает пилот.

Как вдруг обе машины попали в зону повышенной турбулентности, и их начало болтать. По фонарю кабины ударил заправочный конус, а летчик "вспотел, как в бане".

В мае Минобороны опубликовало видео, как от Ил-78 заправлялись Су-34.