Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Летчик МиГ-35 рассказал о попытках подсмотреть технологии истребителя

Летчик МиГ-35 рассказал о попытках подсмотреть технологии истребителя
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Конкуренты хотят найти ошибки

Российский пилот "Стрижей" Дмтрий Селиванов, отвечая на вопрос обозревателя РИА "Новости", заявил, что зарубежные производители стараются подглядеть технологии "МиГов", но как правило, безуспешно. По его словам, каждый производитель старается сделать свой самолет лучше и комфортнее, и смотрят, в первую очередь, на ошибки, чтобы их не повторять.

При этом летчик отметил высокий обзор на F-16, в которой ему доводилось сидеть. Пилот отметил, что создается такое впечатление, что сидишь на улице, а борта чуть выше таза.

К слову, то же самое отмечали американские летчики, которые после F-16 садились в МиГ-29 ВВС Польши, то сразу же отмечали плохой обзор из кабины. Летчик в МиГ-29 сидит глубоко, в то время как на F-16 он сидит, как будто в современном автомобиле. Вместе с тем, американским пилотам понравилась мощность и маневренность советского истребителя.

В современных самолетах сейчас стоят цифровые дисплеи, в то время как в старых МиГах их нет. Поэтому ВКС нужны МиГ-35 и модернизированные МиГ-29СМТ.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Справедливые" выплаты: что поправки к Конституции изменят для пенсионеров

Денежные льготы будут увеличиваться каждый год

Взрыв хохота: свежие анекдоты на 10 июня

Актуальные приколы от "Утро.ру" помогут начать день бодро и весело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей