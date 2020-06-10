Конкуренты хотят найти ошибки

Российский пилот "Стрижей" Дмтрий Селиванов, отвечая на вопрос обозревателя РИА "Новости", заявил, что зарубежные производители стараются подглядеть технологии "МиГов", но как правило, безуспешно. По его словам, каждый производитель старается сделать свой самолет лучше и комфортнее, и смотрят, в первую очередь, на ошибки, чтобы их не повторять.

При этом летчик отметил высокий обзор на F-16, в которой ему доводилось сидеть. Пилот отметил, что создается такое впечатление, что сидишь на улице, а борта чуть выше таза.

К слову, то же самое отмечали американские летчики, которые после F-16 садились в МиГ-29 ВВС Польши, то сразу же отмечали плохой обзор из кабины. Летчик в МиГ-29 сидит глубоко, в то время как на F-16 он сидит, как будто в современном автомобиле. Вместе с тем, американским пилотам понравилась мощность и маневренность советского истребителя.

В современных самолетах сейчас стоят цифровые дисплеи, в то время как в старых МиГах их нет. Поэтому ВКС нужны МиГ-35 и модернизированные МиГ-29СМТ.