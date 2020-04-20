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Американский эсминец опасно подошел к Крымскому мосту

Американский эсминец опасно приблизился к Крымскому мосту
Фото: commons.wikimedia.org
Ранее корабли ВМС США не подходили так близко к Керчи

Американский эсминец типа "Арли Берк" USS Porter, который ранее зашел в Черное море через пролив Босфор вернулся в Средиземное.

Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативная линия". Ранее корабль с "Томагавками" прошел недалеко от Крымского моста и теоретически мог его уничтожить на расстоянии 160-180 км.

Однако за эсминцем с самого захода в Черное море следили самолеты и корабли Черноморского флота, поэтому это был бы последний поход "Портера". К слову, российские моряки и летчики провели учения как раз на уничтожение корабля условного противника неподалеку.

К слову, американский корабль сопровождал противолодочный самолет P-8 Poseidon, который кружил над кораблем, видимо, пытаясь засечь российские "Варшавянки".

Ранее корабли ВМС США предпочитали так близко не подходить к Керчи и Севастополю, однако на этот раз, судя по всему, морякам приказали обозначить свое присутствие более настойчиво. Даже с большего расстоянии эсминцы, вооруженные "Томагавками", могут нанести серьезный урон инфраструктуре вооруженных сил РФ в Крыму.

Александр ИЛЬИН

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