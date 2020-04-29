В Крыму разгорелся громкий скандал из-за мошенничества

На полуострове вскрылись махинации в ФГУП "Крымская железная дорога"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет задержали заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога". Его подозревают в продаже вагонов по заниженной стоимости. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, чиновник продал одной компании 54 вагона, стоимостью 11 миллионов рублей. При этом, руководитель не стал определять реальную стоимость "товара" , а отметил, что вагоны якобы не пригодны для использования.

Однако по данным следствия, реализованные вагоны тянут, минимум, на 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки эпидемии коронавируса на полуострове сорвался запуск новых поездов.



