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В Крыму разгорелся громкий скандал из-за мошенничества

В Крыму разгорелся громкий скандал из-за мошенничества
Фото: sledcom.ru
На полуострове вскрылись махинации в ФГУП "Крымская железная дорога"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет задержали заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога". Его подозревают в продаже вагонов по заниженной стоимости. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, чиновник продал одной компании 54 вагона, стоимостью 11 миллионов рублей. При этом, руководитель не стал определять реальную стоимость "товара" , а отметил, что вагоны якобы не пригодны для использования. 

Однако по данным следствия, реализованные вагоны тянут, минимум, на 20 миллионов рублей. 

Ранее сообщалось, что из-за вспышки эпидемии коронавируса на полуострове сорвался запуск новых поездов. 


Марина МОНРО

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