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Запуск новых поездов в Крым сорвался из-за коронавируса

Запуск новых поездов в Крым сорвался из-за коронавируса
Фото: most.life
Старт маршрутов планировался на весну

Из-за пандемии коронавируса запуск поездов на полуостров пришлось отложить. Напомним, весной планировалось открыть девять новых маршрутов. Составы должны были отправиться в Крым из Кисловодска, Мурманска, Екатеринбурга, из Москвы в Севастополь, из Москвы и Петербурга в Евпаторию и Феодосию.

С запуском новых поездов придется повременить, пока не утихнет эпидемия коронавируса. Об этом решении сообщает пресс-служба оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс", пишет "Российская газета".

Россияне, которые уже купили билеты на поезда в Крым, могут без проблем вернуть их. Сделать это можно в течение 30 дней начиная с даты отправления отмененного поезда. Платить за возврат билета не придется.

Ранее Утро.ру сообщало, что во время эпидемии коронавируса россияне массово поехали на полуостров по Крымскому мосту. В минувшие выходные поток автомобилей резко увеличился, рассказали в Роспотребнадзоре. При этом спрос на авиа и железнодорожные рейсы в Крым практически не изменился.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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