Курс рубля
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
- Рубль дешевеет вопреки поддержке из Вашингтона
Российские истребители Су-27 сопроводили над Балтикой стратегические бомбардировщики В-52H США и самолеты-разведчиков НАТО. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России.
"Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота. Нарушения государственной границы РФ допущено не было", – цитирует "Интерфакс" отчет военного ведомства.
В Минобороны отмечают, что наши "сушки" выполняли полеты в полном соответствии с международными правилами воздушного пространства. Американские бомбардировщики и крылатые разведчики над нейтральными водами Балтики были обнаружены силами ПВО Западного военного округа на значительном расстоянии от российской госграницы, уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что самолеты НАТО участвуют в учениях стран альянса "Балтопс-2020".
На странице "телеграм-канала" "Карточный домик: Россия" опубликован видеоролик данного перехвата.
Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем
США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта