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Российские истребители перехватили бомбардировщики НАТО над Балтикой

Российские истребители перехватили бомбардировщики НАТО над Балтикой
Фото: Vitaliy Rusavskiy/Planetpix/www.globallookpress.com
"Сушки" сопроводили американские самолеты, участвующие в маневрах альянса "Балтопс-2020"

Российские истребители Су-27 сопроводили над Балтикой стратегические бомбардировщики В-52H США и самолеты-разведчиков НАТО. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России.

"Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота. Нарушения государственной границы РФ допущено не было", – цитирует "Интерфакс" отчет военного ведомства.

В Минобороны отмечают, что наши "сушки" выполняли полеты в полном соответствии с международными правилами воздушного пространства. Американские бомбардировщики и крылатые разведчики над нейтральными водами Балтики были обнаружены силами ПВО Западного военного округа на значительном расстоянии от российской госграницы, уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что самолеты НАТО участвуют в учениях стран альянса "Балтопс-2020".

На странице "телеграм-канала" "Карточный домик: Россия" опубликован видеоролик данного перехвата.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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