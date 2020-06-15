"Сушки" сопроводили американские самолеты, участвующие в маневрах альянса "Балтопс-2020"

Российские истребители Су-27 сопроводили над Балтикой стратегические бомбардировщики В-52H США и самолеты-разведчиков НАТО. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России.

"Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота. Нарушения государственной границы РФ допущено не было", – цитирует "Интерфакс" отчет военного ведомства.

В Минобороны отмечают, что наши "сушки" выполняли полеты в полном соответствии с международными правилами воздушного пространства. Американские бомбардировщики и крылатые разведчики над нейтральными водами Балтики были обнаружены силами ПВО Западного военного округа на значительном расстоянии от российской госграницы, уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что самолеты НАТО участвуют в учениях стран альянса "Балтопс-2020".

На странице "телеграм-канала" "Карточный домик: Россия" опубликован видеоролик данного перехвата.

