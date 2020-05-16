Подробности испытаний Су-57 рассекретили

Новейший российский истребитель тестируют в режиме беспилотника

Источники в оборонно-промышленном комплексе раскрыли детали.

По последним данным, российский истребитель Су-57 испытывают в беспилотном режиме. Об этом пишет РИА Новости.

"Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50",

– сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что во время полета пилот находится в кабине, однако его роль сводится только к контролю над выполнением всех функций.

Впервые Су-57 полетел в 2010 году. Испытания самолета продолжаются. Планируется, что массовые поставки истребителя в ВКС РФ начнутся уже в этом году.

Ранее в России заявили, что у истребителя Су-57 есть преимущество перед американским самолетом F-35. Он может вести бой при высоких перегрузках и на сверхзвуковой скорости.

К истребителю Су-57 приковано внимание экспертов многих стран. Они не устают обсуждать достоинства и недостатки российского самолета. Так, ранее в США разбирались в причинах отказа Индии от Су-57.

