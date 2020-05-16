Путин рассказал об уникальном российском оружии

Аналогов нет ни у одной страны мира

Президент Владимир Путин заявил, что РФ обладает такими видами оружия, которых больше нет ни у кого. Глава государства рассказал, благодаря чему стали возможны такие разработки. По его словам, без фундаментальной науки и талантливых инженеров создание подобных вооружений было бы невозможно.

"...у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров",

– отметил российский лидер в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" (цитата по РИА Новости).



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон создает "супер-пупер-ракету", которая легко превзойдет как китайские, так и российские. Громкие слова американского политика с сарказмом прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он написал в своем Твиттер, что в таком случае нам, конечно, "ловить нечего".