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В США останавливают выпуск F-35

В США останавливают выпуск F-35
Фото: Tech. Sgt. Joshua Williams/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Lockheed Matrin не в состоянии выполнить план

В предстоящую субботу Lockheed Matrin затормозит производство F-35, так как из-за коронавируса и выхода Турции из программы, цепочка поставок оказалась прервана. Как заявил вице-президент компании Грег Уилмер, производство будет замедлять в течение трех месяцев.

По данным Defense News, в год будет произведено на 24 самолета меньше, чем планировалось (141), и это самые оптимистичный прогноз. Уилмер отметил, что Lockheed Matrin постараются наверстать упущенное в будущем, но затруднился сказать, как долго покупателям придется ждать F-35.

C 23 мая компания разделит 2,5  тысячи сотрудников, которые заняты в производстве F-35, на три группы. Каждая будет работать по две недели, а затем уходить на выходную неделю. Будет ли у работников сокращена зарплата, не уточняется, но если оплата почасовая, то это очевидно.

Ранее Трамп выразил сожаление, что F-35 производится по всему миру, а не только в США, ведь тогда проблем было бы намного меньше. Вместе с тем европейские компании, которые заняты в производстве F-35, постепенно начали открывать линии. В частности, это касается итальянской Leonardo.

Александр ИЛЬИН

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