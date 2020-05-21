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Бомбардировщики B1 отработали ядерный удар по Мурманску

Бомбардировщики B1 отработали ядерный удар по Мурманску
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Впервые самолеты пролетели над Швецией, в двух шагах от России

Отработка ядерного удара по Калининграду бомбардировщиками В-52 в прошлом году вызвала большой общественный резонанс в России.

Но теперь другие бомбардировщики ВВС США, B1 Lancer, способные взять под крыло ядерное оружие, впервые пролетели над Швецией, границы которой находятся всего в 250 км от российской. Об этом говорится в сообщении командования ВВС США в Европе.


Для высокоточной крылатой ракеты AGM-158 JASSM-ER 250 км – это не расстояние, она летит в четыре раза дальше. А B1 может взять под крыло 24 такие ракеты. Кроме того, самолет вооружен ядерными бомбами В61 и В62.

Экипажи "Лансеров" провели учения с шведскими истребителями "Грипен", кроме того, В1 сопровождали норвежские F-35, а над территорией Великобритании американцев прикрывали "Тайфуны". Чтобы совершить беспосадочный перелет с базы Эллсворт в Южной Дакоте, бомбардировщики заправились в воздухе. Для этого был задействованы британский КС-135 голландский KDC-10 из состава 334-й эскадрильи, базирующейся на авиабазе Эйндховен.

Ближе всего к Швеции Мурманск. Рядом, в Гаджиево, находится база российским атомных подводных лодок Северного флота.

Александр ИЛЬИН

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