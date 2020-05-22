Дальнобойное оружие теоретически может в будущем представлять угрозу РФ, но тогда это станет концом политической карьеры батьки

Белоруссия в ближайшие годы, скорее всего, не способна создать ракеты дальностью до 300 км, о чем сегодня говорил президент страны Александр Лукашенко. У Республики нет на это ни средств, ни полигонов для испытаний. Так оценил главред журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов планы батьки обзавестись новым дальнобойным и высокоточным оружием отечественного производства для нанесения потенциальному противнику "неприемлемого урона".

"Скорее всего, речь идет о том, чтобы заместить китайские ракеты А-200 на белорусской реактивной системе залпового огня "Полонез". Но я сомневаюсь в том, что Минску в ближайшие годы это удастся из-за отсутствия ресурсов и полигонов для испытания ракет подобного класса", – сказал военный эксперт газете "Взгляд".

Кроме того, нет целесообразности в такой ракете и для белорусского рынка вооружений, поскольку он очень маленький, и сама армия Республики небольшая. Получается, что бессмыслено тратить огромные средства на ее разработку и производство, считает Фролов.

Он предположил, что Белоруссия планирует наладить экспорт оружия в ОАЭ, с которым у нее уже есть контакты в этой сфере, а Эмираты могут из "политических соображений" инвестировать в местный ВПК.

В своей сегодняшней речи, напомнил эксперт, Лукашенко заявил о возможности провести испытания на полигонах Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии и Китая, где "не надо перед россиянами становиться на колени". Вероятно, именно эти государства бацька рассматривает как потенциальных клиентов, что весьма сомнительно, полагает Фролов, т.к. тот же Эр-Рияд может приобрести уже готовые ракеты у Пекина.

"Но если предположить, что Минск поставит эти ракеты на вооружение – теоретически они могут представлять угрозу и для России. Другое дело, что для Лукашенко это станет началом конца политической карьеры. Впрочем, возможно он боится (президента Украины Владимира) Зеленского?" – с долей сарказма заметил эксперт.

Ранее в пятницу, 22 мая, Лукашенко посетил в Мачулищах опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП". Там он призвал "поклониться перед китайцами", которые разрешили вести сборку китайских же ракет и поставил задачу отечественному ВПК создать собственную ракету дальностью до 300 км.

Как писало "Утро", РСЗО "Полонез" состоит на вооружении армии Республики с 2016 г. У 301-миллиметровой системы внушительная дальность – до 300 км, однако некоторые специалисты утверждают, что стреляет "Полонез" на 200 километров.

