Проблему уже обсуждают на уровне руководства НАТО

Пандемия коронавируса может подтолкнуть террористов к применению биологического оружия в своих целях. Эпидемия показало, насколько общество уязвимо к такого рода угрозе, а эффект от такой атаки будет очень силен. К таким выводам пришла группа экспертов по безопасности Совета Европы. Выдержки из отчета опубликовала немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По мнению экспертов, террористы вряд ли забудут ущерб, который был нанесен людям и экономики и постараются заполучить патоген или какой-то биологический агент, который вызовет эпидемию. Неслучайно после начала пандемии резко возросла роль войск РХБ защиты во всем мире.

По данным издания, вопрос биологического терроризма уже обсуждался на уровне руководства НАТО.

Как сообщал координатор ЕС по борьбе с терроризмомм Жиль Де Кершов, тунисский терроист уже пытался использовать коронавирус для атаки, а правые экстремисты в США призывают использовать COVID-19 против темнокожих и евреев.

Как считают немецкие эксперты, пока риск биологического терроризма минимален. В запрещенном "Исламском государстве" распрстранялись инструкции по производству боевых биологических агентов, однако на практике террористам сложно изготовить их. Для этого нужна современная лаборатория, защитная одежда и хорошие вирусологи.

Однако "низкотехнологичный биотерроризм" вполне реален. Террористы уже использовали такой яд, как рицин, и даже пытались сделать "рициновую бомбу", как это было в Кельне.

Биологическое оружие активно разрабатывает Северная Корея. Пхеньян представляет реальную угрозу, но это все же государство и за подобное придется отвечать.