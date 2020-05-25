В СМИ назвали опасной информацию о вакцинации от коронавируса якобы с целью запустить в человека наноботов

Граждане США поверили в новую теорию заговора, а именно в то, что основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс планирует использовать кампанию по массовой вакцинации населения от COVID-19 в качестве предлога для чипирования, чтобы следить за перемещениями миллиардов людей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Yahoo News и YouGov.

Так, 44% избирателей-республиканцев и 19% демократов считают консирологическую версию об имплантации микрочипов вполне реальной. Ложной ее посчитали 26% сторонников Республиканской партии и 52% поклонников Демократической партии.

О вере в тайные планы Гейтса сообщили 28% американцев, а неправдой эту информацию назвали 40%. Отмечается, что 63% из тех, кто не считает истиной намерения филантропа провести масштабную чипизацию с далеко идущей целью, – это отдавшие свои голоса в президентской гонке 2016 г. за кандидата-демократку Хиллари Клинтон. А вот среди сторонников теории заговора больше всего тех, для кого главным источником получения информации является телеканал Fox News.

Готовы привиться от коронавируса, когда будет получена вакцина, 50% опрошенных граждан США. Категорически отказываются это делать 23% американцев, еще 27% пока не определились.

В статье назвали опасной и дестабилизирующей тенденцию "игнорировать фундаментальные факты о смертельно опасном патогене в пользу дезинформации, распространяемой в соцсетях сторонниками теории заговора", включая президента США Дональда Трампа.

Версию о том, что людей при помощи вакцины от коронавируса чипируют, ранее в мае назвал "полным бредом" доктор и телеведущий Александр Мясников. Сегодня с такой же оценкой выступил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, данная теория является "неуклюжим заказом" и "шизофреническим бредом отдельных товарищей".

