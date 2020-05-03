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Чипирование под маской вакцинации: в чем подвох теории Гейтса

Чипирование под маской вакцинации: в чем подвох теории Гейтса
Фото: Aleksandr Schemlyaev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
О желании главы "Майкрософт" истребить часть человечества уже говорят на центральных каналах

В последние несколько дней историю с чипированием россиян под маской вакцинации от коронавируса не обсуждает только ленивый. Люди пересылают друг другу разные видео, герои которых говорят одно и то же: "всех нас хотят истребить и для этого будут вводить нам жидкие чипы – для контроля". Редакция "Утро.ру" попробовала собрать все новости. 

Как Гейтс задумал "истребить часть человечества"

На главном канале страны 30 апреля вышла программа "Человек и закон" из которой 16 минут эфира посвятили сюжету о изобретателе Windows. В ролике с замысловатым названием "Троянский конь мировой пандемии" авторы  вытащили все теории, пересказанные диванными аналитиками в интернете. При этом каких-то конкретных доказательств и фактов журналисты не представили. 

Ведущий программы Алексей Пиманов открыто сказал, что готов на полном серьезе обсудить эту теорию заговора. В частности в ролике критиковались меры, принятые с согласия Гейтса в странах Азии и Африки – когда после вакцинации у местных жителей стали проявляться осложнения и побочные эффекты, вплоть до "смертельных случаев". 

"Вот тебе и добрый доктор Айболит Билл Гейтс. Выходит, что миллиардер спонсирует ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) для того, чтобы сократить популяцию планеты",– говорил голос за кадром. 

"Бесогон-ТВ" и отпор Михалкова 

Затем тему чипирования под маской вакцинации поднял в своей программе "Бесогон-ТВ" Никита Михалков. В эфире "России 1" также обвинил Билла Гейтса в желании захватить, одурманить сознание россиян. Он потребовал ответа от предпринимателя. 

Я хочу задать вопросы, и я на это имею право, как любой гражданин моей дорогой страны. 

После громкой премьеры программы, которую посмотрели более миллиона человек, ее сняли с эфира. Никита Сергеевич пояснил, что в прошлую пятницу вышло два выпуска его передачи, после чего, позвонило руководство канала и констатировало, что повторно видео показывать не будут. Однако после передачу все-таки показали, но не в прайм-тайм, а в 3 ночи. Михалков посчитал, что делалось это для того, чтобы видео увидели как можно меньше людей. 

Несколько тезисов из программы автора: 

  • Михалков интересуется, почему Гейтс, чье призвание информатика, подался в формакологию? Почему его компания подала заявку на проведение вакцинации ? "Это не прививка в нашем понимании, это чипирование, это патент с кодом WO/2020/060606". Три шестерки тут – настораживающее число. 
  • "В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности. Для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определённые бонусы, которые может на что-то потратить", спрашивает Михалков и задается вопросом, чьи условия будут соблюдать россияне, если все-таки будут чипированы. 

Чипирование в России 

Слухи о том, что кто-то под прикрытием вакцины от коронавируса может в действительности чипировать россиян пугает многих.

Так, в жители целого села в Северной Осетии остались без связи из-за того, что испугавшиеся атаки шпионов люди ее сожгли. Да, люди всерьез испугались введения сети 5G, которая по их мнению, может облегчить процедуру чипирования. 

Глава республики Вячеслав Битаров во время онлайн-конференции говорил, что многие в его регионе считают, что коронавируса на самом деле нет. Что якобы вспышка  COVID-19 – это происки неких мировых сил, которые мечтают их облучить, чтобы они "потеряли сознание" и их "чипировали". 

Во Владикавказе 20 апреля недовольные устроили бунт у Дома правительства. Люди требовали снять режим самоизоляции. В ходе митинга были столкновения с полицией. Возбудили уголовное дело. 

В Татарстане мать увела двух сыновей 12-ти и 15 лет в лес и две недели кормила их листьями и хлебом с луком . Женщина объяснила, что таким образом хотела "защитить мальчиков" от чипирования. 

На самом деле

Все теории заговора и насильственном чипировании россиян на сегодня не нашли ни одного доказательства. Нет ни одного факта, хоть как-то подтверждающего эту теорию. 

Мнение о том, что чипирование – миф поддерживает и доктор Евгений Комаровский. По его словам, все данные – это всего лишь слухи. 

Специалисты – производители чипов, комментируя новость также говорят, что в настоящее время создание жидких чипов невозможно. 

Марина МОНРО

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