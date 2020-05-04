Вашингтон считает, что Пекин пытался запастись лекарствами

Американские власти полагают, что Китай скрыл истинную информацию об опасности коронавируса. Сделал это Пекин якобы для того, чтобы создать запас лекарств, масок и других средств защиты. Об этом стало известно журналистам из документов Министерства внутренней безопасности США.

Как пишет агентство Associated Press, в докладе сказано, что Пекин в течение января 2020 г. передавал ВОЗ неполную информацию о заразности COVID-19. Более того, Китай увеличил импорт медицинских товаров, в том числе хирургических халатов и перчаток, сократив их вывоз. При этом Пекин отрицал то, что в стране есть экспортные ограничения, а также "запутывал и задерживал предоставление своих торговых данных".

В статье отмечается, что, по данным разведки, изменения в импорте и экспорте Поднебесной вышли за пределы нормы с вероятностью в 95%.

В США не раз говорили о том, что коронавирус мог "сбежать" из лаборатории в Китае. Как сообщали американские журналисты, Пекин якобы пытался превзойти Вашингтон в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Из-за чего один ученый заразился, он и стал нулевым пациентом эпидемии. Однако никаких официальных доказательств этой теории нет.

О вспышке нового типа коронавируса в Китае стало известно в конце 2019 года. По последним данным института Хопкинса, в мире COVID-19 заразились 3,5 млн человек. Умерло от инфекции 247 531 человек.