Британские СМИ: Россия пыталась украсть данные о вакцине COVID-19
Британские СМИ, со ссылкой на представителей властей страны, сообщили о попытках украсть данные о разработке вакцины против коронавируса из университетов Британии. Они намекнули, что хакерская атака шла со стороны России и Ирана.
Как сообщает издание Daily Mail, хакеры нацелены не только на взлом данных лабораторий, но и ищут пути к специалистам и врачам, которые заняты изучением вируса.
Сотрудники безопасности страны отмечают, что пока ни одна из атак не была успешной и данные не утекли в другие страны.
В Совфеде прокомментировали новость о новых хакерских атаках со стороны России. В эфире радиостанции “Говорит Москва” первый заместитель председателя по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что считает эти заявления “очередной попыткой разжечь русофобскую карту”.
Он отметил, что не понимает причин, почему Россия хотела бы украсть данные из Великобритании о разработке вакцины. По его словам, все страны передают сведения, которые им удается добыть в ходе исследований, в ВОЗ.
Ранее американские СМИ сообщили, что Китай специально скрыл правду о коронавирусе.
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