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В российском регионе начался бунт против самоизоляции

В российском регионе начался бунт против самоизоляции
Фото: Южный военный округ/ТАСС
Жители требуют отменить введенные из-за коронавируса меры карантина

Во Владикавказе протестуют против режима самоизоляции. На площади Свободы, несмотря на действующий из-за коронавируса запрет на массовые мероприятия, в понедельник, 20 апреля, собрались около 2000 человек. На уговоры полиции разойтись демонстранты не поддались.

Вышедшие на улицу люди кричали, что из-за мер борьбы с эпидемией лишились работы, передает "ФедералПресс". Они требовали от правительства финансовой поддержки и правды о ситуации с коронавирусом.

Спустя несколько часов к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, сообщает портал "ОСнова". Он попросил присутствующих разойтись. В ответ раздались призывы к его отставке.

Ранее агентство "Регион online" сообщило, что некоторых активистов-нарушителей самоизоляции во Владикавказе задержала полиция. 

По последним данным, в Северной Осетии 177 человек инфицированы COVID-19, за последние сутки количество  больных увеличилось на 32. Всего в России к 20 апреля зафиксировано более 47 тысяч заболевших. Режим нерабочих дней в стране объявлен до 30 апреля, однако у региональных властей есть полномочия самим регулировать степень строгости режима самоизоляции в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Ранее бунты против мер карантина прошли в США.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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арестовывать зачинщиков и провокаторов,тех кто организует эти беспорядки,уверен что они при деньгах и контролируют местную власть и сми,мало того что регион сидит на дотациях от россии так еще и местная шпана страну будоражит,мало видимо раскулачили местных баев и не до конца
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