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Массовые беспорядки из-за коронавируса охватили США

Трамп назвал митингующих "очень ответственными людьми"

В США из-за пандемии коронавируса начались массовые беспорядки. Люди больше не хотят сидеть на карантине. 

Жители страны просят снять карантинные меры. Митинги прошли по всей стране, информирует телеграм-канал RT. 

Президент Америки Дональд Трамп поддержал участников акций и назвал их "очень ответственными людьми". 

Напомним, что, по данным университета Хопкинса, в США от коронавируса скончались уже более 40,5 тысяч человек. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по заразившимся COVID-19 в России.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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