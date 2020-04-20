Трамп назвал митингующих "очень ответственными людьми"

В США из-за пандемии коронавируса начались массовые беспорядки. Люди больше не хотят сидеть на карантине.

Жители страны просят снять карантинные меры. Митинги прошли по всей стране, информирует телеграм-канал RT.

Президент Америки Дональд Трамп поддержал участников акций и назвал их "очень ответственными людьми".

Напомним, что, по данным университета Хопкинса, в США от коронавируса скончались уже более 40,5 тысяч человек.

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по заразившимся COVID-19 в России.