Режиссер считает, что телеканал показал его программу ночью, чтобы ее увидели как можно меньше людей

После премьеры авторской передачи Никиты Михалкова 1 мая на телеканале “Россия 24” ее сняли с эфира. В выпуске “Бесогон ТВ” режиссер рассуждал на тему “У кого в кармане государство”, приводя доводы о желании главы корпорации Microsoft Билла Гейтса массово чипировать людей. Режиссер утверждает, что это “чистой воды цензура”.

Во время своего видеообращения на своей странице в YouTube Михалков рассказал, что в минувшую пятницу в эфир вышло два выпуска его передачи. Сразу после этого режиссеру позвонило руководство телеканала и сообщило, что повторов в субботу и воскресенье не будет. Однако он говорит, что после этого звонка его программу повторили в 11 вечера и в 3 часа утра. Сделано это было для того, чтобы эфир посмотрели как можно меньше людей, утверждает Михалков.

Режиссер говорит, что денег за производство программы от телеканала он не получал, а делал все за свой счет, чтобы избежать лишней редактуры.

Во время выпусков передачи, которые были показаны по ВГТРК, Никита Михалков рассказал, что Билл Гейтс планирует массово чипировать людей планеты. Благодаря этому он будет контролировать людей на соответствие характеристик ежедневной активности. Если человек будет все выполнять, как положено – он получит бонусы криптовалюты. Из-за этого, считает режиссер, человек продаст свою личность.