Экипаж самолета-разведчика был лишен возможности маневрировать

ВМС США в очередной раз пожаловались на "опасный перехват" их воздушного судна российскими Су-35С. Как сообщается на странице 6-го флота ВМС США в "Фейсбук", во время полета над Средиземным морем противолодочный P-8A Poseidon "заперли в клещи" два истребителя ВКС РФ с ракетами "воздух – воздух" и не давали тому маневрировать.

При этом, по мнению, ВМС США, опасности подвергались все три самолета. В Пентагоне сочли эти действия опасными и непрофессиональными. А пользователи в комментариях посоветовали американским военным отправить для сопровождения "Посейдона" пару F/A-18 Super Hornet.

Ранее военные США уже заявляли об опасном перехвате P-8A над Средиземным морем. Тогда Су-35С пролетел перед носом "Посейдона" вверх тормашками, чем вызвал волну турбулентности.

По мнению военных экспертов, США шпионят за базой Хмеймим в Сирии, и, в частности, их интересуют частоты С-400. Кроме того, сейчас активизировались боевые действия в Ливии, и Москва, с точки зрения Вашингтона, принимает в них активное участие.

В свою очередь, НАТО проводит учения в Прибалтике, недалеко от российских границ. Как писал "ФедералПресс", немецкое издание Contra Magazin посчитало их провокационными.