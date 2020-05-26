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В США нашли доказательства переброски российских МиГ-29 в Ливию

В США нашли доказательства переброски российских МиГ-29 в Ливию
Фото: AP/TASS
Журналисты отследили цепочку с помощью спутниковых фотографий

Американский журнал The Drive опубликовал доказательства, которые, с точки зрения издания, говорят о том, что МиГ-29 и Су-24 до Ливии побывали на российской авиабазе Хмеймим. Ранее об этом же заявило Африканское командование Вооруженных сил США, однако в России категорически опровергли эту информацию.

Но эти доводы не устроили американцев. Авторы The Drive приводят спутниковые фотографии российской авиабазы в северной Сирии с теми самыми самолетами, которые затем оказались в Ливии.

На снимке, сделанном 18 мая, хорошо видны шесть МиГ-29СМТ и пять Су-24. Но на фото от 25 мая этих самолетов уже нет.

Авторы The Drive предположили, что Россия направила МиГ-29СМТ для сирийских ВКС, но тогда это странное совпадение, что один из самолетов через день оказался в Ливии. Скорее всего, самолеты заправились на базе Хмеймим, а затем полетели в Ливию.

На фото, сделанном 19 мая на базе Эль-Джуфра в Ливии, хорошо виден транспортируемый МиГ-29. Но где же остальные пять? Как считают в The Drive, они могут находиться в ангарах или на других аэродромах в укрытиях, так как истребители сразу же станут главными целями для турецких беспилотников.

Предположительно, МиГ-29СМТ сам будет иметь дело с БПЛА, так как у него хорошая пушка, но и это дорогое удовольствие. Вероятно, "Фулкрумы" будут использованы для устрашения турецкой стороны, а вот Су-24 вполне способны долететь и до Триполи.

Александр ИЛЬИН

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