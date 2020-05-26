Пентагон увидел перекрашенные МиГ-29 и Су-24 из состава ВКС РФ

История о переброске российских истребителей МиГ-29 и Су-24 в Ливию, чтобы поддержать войска фельдмаршала Хафтара, получила неожиданное продолжение.

Как уверяет Африканское командование Вооруженных сил США на своей странице в Twitter, это самолеты из состава ВКС РФ. Сначала их якобы перекрасили в Сирии, а затем отправили в Ливию, где передали частной военной компании "Вагнер", воюющей на стороне Хафтара.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

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"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

Таким образом, по версии командования США, российские самолеты оказались замешаны в очередной гибридной войне, в которой принимает участие Москва.

Ранее сообщалось, что со спутника был сфотографирован МиГ-29 в Ливии. Кроме того, агентство Bloomberg опубликовало информацию о прилетевших в эту страну Су-24, однако о том, что это самолеты из состава ВКС, не говорилось.

Пока подтверждены лишь данные, что на стороне Хафтара есть Ми-35 российского производства, однако если фельдмаршал будет использовать в полную силу МиГ-29 и особенно бомбардировщики Су-24, в Ливии может разразиться очень опасный конфликт. Главный вопрос, кто будет сидеть в кабинах МиГов и "сушек".

На заявление командования США уже отреагировали в России. Как заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, "это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций".