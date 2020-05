История о переброске российских истребителей МиГ-29 и Су-24 в Ливию, чтобы поддержать войска фельдмаршала Хафтара, получила неожиданное продолжение.

Как уверяет Африканское командование Вооруженных сил США на своей странице в Twitter, это самолеты из состава ВКС РФ. Сначала их якобы перекрасили в Сирии, а затем отправили в Ливию, где передали частной военной компании "Вагнер", воюющей на стороне Хафтара.

"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

