Так лучше оказывать давление на Москву

Бывший посол США на Украине Джон Хербст рекомендовал Киеву не поставлять воду в Крым, чтобы "сохранить высокую цену полуострова для Кремля". Также это важнейший компонтент давления на Россию для "прекращения оккупации украинского полуострова".

Об этом он заявил во время онлайн-конференции на тему "Украина в Конгрессе", которую организовала Сеть друзей Украины в США.

Кроме того, по его словам, которые приводит "Укринформ", необходимо ввести дополнительные санкции против Москвы со стороны США и ЕС. Однако новые ограничения вряд ли введут. Это произойдет только в том случае, если Кремль пойдет на обострение ситуации.

В настощее время проблема нехватки воды в Крыму является одной из самых животрепещущих, и западные СМИ, наряду с украинскими умело ее используют.

Запасы водохранилища Крыма уменьшились более, чем вдвое, по сравнению с прошлым летом. С 15 мая введен график подачи воды садоводам, люди активно используют собственные скважины. Ранее Украина обеспечивала водой Крым через Северо-Крымский канал, однако после 2014 г. поставки прекратились.

Аналитики американского центра The Jamestown Foundation даже заявили, что нехватка воды в Крыму может стать потенциальной причиной войны между Россией и Украиной. Вопрос о продаже воды в Крым ставился в Верховной раде, но у этого решения множество противников в Киеве.