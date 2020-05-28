Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде

Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Поведение Штатов окрестили кощунством

В Крыму жестко ответили на призывы США к водной блокаде полуострова. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец назвал высказывание экс-посла Америки на Украине Джона Хербста кощунством. 

Спикер отметил, что США пора перестать думать, почему ее не любят во всем мире. 

"Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить", – цитирует Чегринеца РИА "Новости". 

Он добавил, что крымчане не боятся никаких санкций, ведь самое главное, что в настоящий момент они дома. Кроме того, спикер уточнил, что на Украине очень часто говорят о патриотизме и любви к своей стране, но как только речь заходит о "командах из-за океана", политика государства меняется. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Незалежная пожаловалась на незаконные американские лаборатории на территории страны. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Кремле раскрыли планы по проекту "Северный поток - 2"

Попытки помешать строительству газопровода незаконны

Магнитная буря надвигается на Землю

Вспышки на Солнце ухудшат состояние людей на несколько дней

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей