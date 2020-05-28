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Новую атомную подлодку модернизированного проекта 955А "Князь Владимир", наконец, передали флоту.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), акт приема-передачи корабля подписали в четверг в Северодвинске.
В ближайшее время на на корабле поднимут Андреевский флаг, после чего лодка официально войдет в состав Северного флота.
В связи с пандемией коронавируса, церемония, скорее всего, пройдет без приглашения прессы и большого количества официальных лиц, хотя событие это серьезное. На данный момент, "Князь Владимир" – самая технологичная атомная подлодка РФ стратегического назначения.
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