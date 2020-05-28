Лодка, наконец, завершила свои испытания

Новую атомную подлодку модернизированного проекта 955А "Князь Владимир", наконец, передали флоту.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), акт приема-передачи корабля подписали в четверг в Северодвинске.

В ближайшее время на на корабле поднимут Андреевский флаг, после чего лодка официально войдет в состав Северного флота.

В связи с пандемией коронавируса, церемония, скорее всего, пройдет без приглашения прессы и большого количества официальных лиц, хотя событие это серьезное. На данный момент, "Князь Владимир" – самая технологичная атомная подлодка РФ стратегического назначения.