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Подлодку "Князь Владимир" передали флоту

Лодка, наконец, завершила свои испытания

Новую атомную подлодку модернизированного проекта 955А "Князь Владимир", наконец, передали флоту.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), акт приема-передачи корабля подписали в четверг в Северодвинске.

В ближайшее время на на корабле поднимут Андреевский флаг, после чего лодка официально войдет в состав Северного флота.

В связи с пандемией коронавируса, церемония, скорее всего, пройдет без приглашения прессы и большого количества официальных лиц, хотя событие это серьезное. На данный момент, "Князь Владимир" – самая технологичная атомная подлодка РФ стратегического назначения.

Александр ИЛЬИН

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