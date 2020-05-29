Истребители будут модернизировать

Потеря американского истребителя пятого поколения F-22 во время тренировочного полета 15 мая оказалась настоящим потрясением для ВВС США. Дорогостоящий и уникальный самолет, который уже не производится, был потерян не в бою и не по вине природного катаклизма, как это было во Флориде.

При этом заменить его не получится. Будь то сложный, недостаточно мощный и проблемный F-35 или модернизированный F-15EX – они не заменят лучшей американской машины для завоевания превосходства в небе.

По мнению издания Defense News, ВВС США совершили роковую ошибку, когда закупили 187 F-22 вместо 381, как предполагалось ранее. Тогда в Пентагоне полагали, что воевать придется лишь с повстанцами в Ираке и Афганистане, однако теперь все эти конфликты "остались в зеркале заднего вида", а США столкнулись с серьезной угрозой в виде Китая и возвращающейся на путь СССР России.

DN называет F-22 жемчужиной в военном арсенале страны, превосходящей любой истребитель в мире. Поэтому авария самолета должна стать сигналом к немедленному финансированию программы модернизации F-22, чтобы не потерять больше ни одной машины.

"Рэптор" укомплектован по-полной: он не только малозаметный, но и очень мощный. Вдобавок, не стоит недооценить датчики и радар F-22. Обычно, когда говорят о совершенной авионике, упоминают F-35, но у летчика F-22, особенно после оснащения связью Link 16, отличная осведомленность. Пилот "Рэптора" почти со 100-процентной вероятностью первым обнаружит противника и поразит, или постарается поразить ракетой "воздух-воздух". Российский Су-57 и китайский J-20 пока просто не могут быть ему конкурентами, потому что не готовы.

Поэтому крайне важно модернизировать F-22 версии Block 20 до самой последней. До сих пор эти истребители считаются в США лучшими, и именно они будут брошены на передний край с случае серьезного конфликта.