По мнению Штатов, РФ пытается закрепиться в регионе, где идут военные действия

По словам заместителя начальника Управления разведки Африканского командования США, генерала Грегори Хэдфилда, Россия готовит плацдарм в Ливии и для этого перебрасывает туда все новую военную технику, в частности – самолеты.

Представитель американского командования объяснил и цель, которую преследует наша страна на территории конфликта.

"Поддержка Ливийской национальной армии и Халифа Хафтара осуществляются не ради победы в войне, а ради закрепления в этом регионе", – цитирует Хэдфилда "Свободная пресса" со ссылкой на американские средства массовой информации.

Кроме того, генерал заявил, что Россия перебросила на территорию 14 военных самолетов. МИД РФ отрицает эту информацию. Однако Штаты предоставили снимки, на которых, якобы, запечатлены наши МиГи. Правда, номера и принадлежность к Военно-воздушным силам определенного государства американцы решили закрасить.