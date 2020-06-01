Истребители ВВС Незалежной впервые сопроводили дорогих гостей

В конце мая над Черным морем американские бомбрадировщики B-1В Lancer сопровождали не только российские Су-35С, но и украинские Су-27 и МиГ-29. Только в отличие от самолетов ВКС, которые в случае необходимости могли бы "приструнить" американских летчиков, украинские пилоты с удовольствием проводили бы американские бомбардировщики и до Киева.

Как пишет журнал the Drive, эта сцена была немыслима в 80-х гг. прошлого века. Тогда Су-27 только поступил на вооружение ВВС СССР, и "Фланкеров" откровенно побаивались, а пилоты НАТО фотографировали из кабин. Теперь на опубликованных снимках можно увидеть эскорт бомбардировщика из когда-то советских Су-27 и МиГ-29.

Появление B-1В над Черным морем – достаточно тревожные новости для России, так как самолеты вооружены огромной линейкой ракет и бомб, в том числе – ядерных. Глава ВВС США в Европе генерал Джефф Харриджан накануне заявил, что переброска "Лансеров" с базы Гуам в Европу демонстрирует решительность США поддержать своих союзников. Также это "ясный сигнал сдерживания" для любого противника.

Америка однозначно намекает, что поддержит Украину и будет, как и раньше, шпионить за Севастополем. Крым автоматически становится главной целью пилотов бомбардировщиков. Также самолеты довольно быстро достигнут Сирии или Ливии, если это понадобится. В воздухе работают и заправщики KC-135R, которые помогут с топливом не только бомбардировщикам, но и истребителям.

В прошлом году удар по Крыму отрабатывал В-52, теперь подключились еще и В-1В.