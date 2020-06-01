По урезанной программе пока тоже нет окончательного ответа

Правительство Украины договаривалось с Международным валютным фондом (МВФ) о трехлетней программе помощи и практически все согласовало, но неожиданно получило отказ. Об этом сообщил министр финансов Незалежной Сергей Марченко.

"МВФ говорит, что мы в экономическом кризисе и не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF – трехлетняя программа. Это был единственный аргумент", – рассказал он в интервью "РБК-Украина".

По словам Марченко, Киев "боролся" за программу расширенного финансирования Extended Fund Facility, EFF. Но, несмотря на то что согласовано было уже 99% всех нюансов, 7 мая пришел отказ от МВФ.

"Для нас это была достаточно неожиданная история", – передает слова министра "Украина.ру". Утешает Марченко только то обстоятельство, что сейчас из-за пандемии МВФ никому не открывает трехлетнюю программу финансирования.

С Украиной фонд готов работать по кредиту, рассчитанному на 18 месяцев. За это время страна может получить до $5 млрд, но потратить их должна только на обслуживание старых долгов. Ожидалось, что МВФ подтвердит выделение денег до конца мая, в Незалежной даже ждали поступление первого транша до наступления лета. Но, по последним данным, заседание Совета Фонда по Украине состоится не ранее 5 июня.

Некоторые украинские эксперты и депутаты Верховной рады крайне недовольны условиями, на которые идет Киев, чтобы получить кредит. В частности, в угоду МВФ был принят закон о рынке земли, позволяющий продавать сельхозугодья Незалежной. Но финансовая зависимость Украины от Запада уже слишком велика. Ранее бывший глава СНБО Александр Данилюк признал, что у Украины нет денег на преодоление последствий кризиса после коронавируса.