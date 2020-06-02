Зеленскому не удалось исправить ошибки предшественника

Военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты за то, что из-за него бойцы ели просроченные консервы и испорченный хлеб. Голодные украинцы отказались нести службу. Это, по мнению председателя КРОО "Центр политического просвещения" Ивана Мезюхо, говорит о том, что украинская армия оказалась в плачевной ситуации.

О голодном бунте военных в украинском районе Воздвиженовки рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий местному новостному агентству. Заместитель командира роты отказался от предложения подчиненных попробовать еду, которую он поставляет, и заявил, что альтернативы не будет, потому что на складе нет качественных продуктов. Затем и произошла драка.

Мезюхо считает, что этот скандал говорит о том, что Украина не смогла построить сильную армию, что не раз утверждал бывший президент страны Петр Порошенко. По словам эксперта, в ВСУ много других проблем, например, мародерство и коррупция, о чем пишут украинские и иностранные СМИ постоянно.

"По сути, Владимир Зеленский не смог искоренить коррупцию времен господина Порошенко", – заявил специалист в эфире радио Sputnik.

Политолог отметил, что если ситуация с едой в армии Украины не изменится, то говорить о высокой боеспособности страны невозможно. Мезюхо подчеркнул, что это трагедия для Незалежной, которая не может навести порядок ни в ВСУ, ни в государстве в целом.

Впрочем, вице-премьер Незалежной Алексей Резников утверждает, что украинская армия стала мощной, что ей даже нестрашна гипотетическая война с Россией, напоминает издание URA.RU.