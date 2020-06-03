На Украине опасаются, что контакты Белого дома с Кремлем приведут к отмене санкционного давления на РФ

Приглашение России на саммит G7 в США станет согласием Белого дома с политикой Кремля. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

Дипломаты Незалежной опасаются, что попытки президента США Дональда Трампа расширить состав участников "Большой семерки" за счет Москвы приведут к отмене санкций против России и помогут ей вернуть статус влиятельного игрока на международной политической арене. На Украине против этого резко возражают.

"Киев рассчитывает, что на саммите G7 в США будет подтверждена солидарность с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности",– цитирует РИА ФАН Зеленко.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы видеть на саммите G7 в Вашингтоне в этом году лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии. В РФ негативно отнеслись к этой идее. Члены G7 Трампа также не поддержали. Но еще больше идея позвать президента РФ Владимира Путина в элитный клуб мировых лидеров не понравилась Незалежной. Несмотря на то что глава страны Владимир Зеленский на днях клятвенно уверял, что Киев не собирается вмешиваться в политику Вашингтона, сейчас со стороны Украины звучат откровенные намеки на то, что Трамп подыгрывает России.

Прежде подобные подозрения, раздутые Демократической партией США, сильно били по репутации Трампа. Сейчас, в разгар предвыборной кампании в стране, демократы ухватятся за любой новый повод насолить противнику. Киев, хотя и заявляет о своем невмешательстве во внутренние американские дела, подбрасывает дрова в костер под кресло нынешнего главы Белого дома.