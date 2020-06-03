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На новой украинской монете появился портрет непонятно кого

На новой украинской монете появился портрет непонятно кого
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Регулятор Незалежной мог серьезно оплошать

В среду, 3 июня, украинский Национальный банк (НБУ) заявил о появлении новой монеты номиналом в 10 гривен. При этом эксперты так и не смогли разобрать, кого же умельцы из Незалежной разместили на ее реверсе.

Монета пришла на смену бумажной банкноте аналогичного достоинства, передает пресс-центр НБУ.

Большой интерес у экспертного сообщества и простых граждан вызвало изображение на новых деньгах некоего украинского деятеля.

Регулятор заявил, что на монете красуется портрет гетмана Ивана Мазепы. Вместе с тем опытные нумизматы выразили мнение, что на новых деньгах изображен Пилип Орлик – создатель первой конституции Украины, указывает издание "Страна.ua".

По словам экспертов, ошибка с заменой Мазепы на Орлика произошла много лет назад, а Национальный банк просто не проверил эскиз портрета.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в украинской армии разгорелся скандал из-за просроченных консервов.

Ольга ФЕДОРОВА

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