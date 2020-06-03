Запрет на использование мовы вводить не стали

Русский язык отныне является единственный государственным языком самопровозглашенной Луганской народной республики. Соответствующие поправки в Конституцию ЛНР приняли в среду, 3 июня, депутаты Народного совета.

Ранее статус государственного языка имели в республике и русский, и украинский. Сейчас мову лишили этого статуса, поскольку она больше не выполняет свою главную функцию.

"Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны", - приводит "ЛуганскИнформЦентр" мнение представителя главы ЛНР в парламенте Нины Галан.

Вместе с тем в ЛНР подчеркивают, что не собираются ущемлять права других народов – запретов на использование других языков в республике вводить не будут.

Ранее на Украине назвали русскоязычных жителей "одноклеточными" за отказ учить мову.