Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинский язык лишился статуса государственного в ЛНР

Украинский язык лишился статуса государственного в ЛНР
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Запрет на использование мовы вводить не стали

Русский язык отныне является единственный государственным языком самопровозглашенной Луганской народной республики. Соответствующие поправки в Конституцию ЛНР приняли в среду, 3 июня, депутаты Народного совета.

Ранее статус государственного языка имели в республике и русский, и украинский. Сейчас мову лишили этого статуса, поскольку она больше не выполняет свою главную функцию.

"Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны", - приводит "ЛуганскИнформЦентр" мнение представителя главы ЛНР в парламенте Нины Галан. 

Вместе с тем в ЛНР подчеркивают, что не собираются ущемлять права других народов – запретов на использование других языков в республике вводить не будут. 

Ранее на Украине назвали русскоязычных жителей "одноклеточными" за отказ учить мову.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Подсмотрел у русских: немцы выдали неудобную правду о кораблях Маска

Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1000 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей