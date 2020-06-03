Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Русский язык отныне является единственный государственным языком самопровозглашенной Луганской народной республики. Соответствующие поправки в Конституцию ЛНР приняли в среду, 3 июня, депутаты Народного совета.
Ранее статус государственного языка имели в республике и русский, и украинский. Сейчас мову лишили этого статуса, поскольку она больше не выполняет свою главную функцию.
"Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны", - приводит "ЛуганскИнформЦентр" мнение представителя главы ЛНР в парламенте Нины Галан.
Вместе с тем в ЛНР подчеркивают, что не собираются ущемлять права других народов – запретов на использование других языков в республике вводить не будут.
Ранее на Украине назвали русскоязычных жителей "одноклеточными" за отказ учить мову.
Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом